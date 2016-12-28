Aslan tok satıcı
Tottenham, ilk yarının yıldızı Bruma için 10 milyon euro teklif etti; Galatasaray, 20 milyon euro’dan aşağıya göndermeyi düşünmüyor.
GÖZLER BRUMA'DA
Sıcak paraya ihtiyaç duyan Cimbom'un 6 isim için menajerler aracılığıyla görüşmelere devam ettiği belirtilirken yönetimin değerlerini bulmaması halinde kimseyi göndermeyi düşünmediği de ifade edildi. Avrupalı kulüplerin iştahını kabartan futbolcuların başında ise Bruma geliyor. Portekizli yıldız için ilk teklif, Tottenham'dan geldi ve İngiliz ekibinin 10 milyon euro'luk bir teklif yaptığı bildirildi. Ancak Galatasaray'ın bu teklifi az bulduğu öğrenildi. Ayrıca Sinan Gümüş, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Cavanda ve Linnes de masadaki diğer isimler. Yönetim, bu 5 oyuncu için de bekleme kararı aldı.
İŞTE O PAZARLIKLAR:
Bruma-Tottenham: İngilizler 10 milyon euro'ya çıktı ancak yönetim, 20 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmüyor.
Sinan Gümüş-Genoa: İtalyanlar 1.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 teklif etti. Yönetim 5 milyon euro civarında bir rakam istiyor Chedjou-Marsi lya/Çin: Yönetim Çin'e 5 milyon euro'ya satmak istiyor. Kamerunlu ise 700 bin euro öneren Marsilya'ya gitmeyi planlıyor.
Carole-Lyon: Fransızlar 2 milyon euro önerdi. Yönetimin rakamı ise 7 milyon euro.
Cavanda-Pescara: İtalyanlar bedelsiz kiralamak istiyor.
Yönetim ise 1-1.5 milyon euro verene Cavanda'yı göndermenin hesapları içinde...
Linnes-Rizespor: Karadeniz ekibi fazla şans bulamayan oyuncuya, ücretini ödemek kaydıyla talip oldu. Riekerink'in ihtiyaç halinde iki kanatta kullandığı Norveçli kalacak gibi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
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