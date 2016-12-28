Alman basınından Podolski için flaş iddia
Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi. Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu da yaptığı açıklamada, Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.
Alman basınından Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beijing Guoan, Alman golcü Podolski'ye yıllık 8 milyon, Galatasaray'a ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı takımla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray forması ile çıktığı 55 resmi maçta 23 golü bulunuyor.
LEVENT NAZİFOĞLU DA DOĞRULADI
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beijing Guoan'dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.
Çin ekibinin Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Beijing Guoan'dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." ifadelerini kullandı.
"Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri"
Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.
Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.
Öte yandan, transfer gündeminde adı geçen isimlerden Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarrufları bulunmadığını dile getiren Nazifoğlu, Beşiktaş'ın Aurelien Chedjou ile ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da kendilerine gelen bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:06
- Sow attığını vuruyor
Toplam 8
Yorum
fb44_ alex gibi sende kalbimize ve aklımıza kazındın musa sow... bu taraftar seni hiçbir zaman unutmayacak
- Alman basınından Podolski için flaş iddia
Toplam 4
Yorum
duran hemen satsınlar hatta semihide hediye olarak versınler
- Sneijder ve Podolski şaşkın
Toplam 10
Yorum
duran tabi gitmezler böyle yağlı kulub bırakılırmı türkiyede zaten futbol iyi oynanmıyor burda çok rahatlar
Alman basınından Podolski için flaş iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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