5. yıldıza koşuyoruz
Cimbom’da ‘Tarih Yazan Formalar’ serisi tanıtıldı Başkan Özbek, “1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler çok gerilerde kaldı. 5. yıldızı da ilk biz takacağız” dedi.
'İLKLERİN TAKIMIYIZ'
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı güne damga vuran sözlerini şöyle sürdürdü: "1, 2, 3 yıldızlı olduğumuz günler çok gerilerde kaldı. 5. yıldıza koşuyoruz. 5. yıldızı da ilk önce bizim takacağımız mesajını buradan vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. GS Store'dan satışa sunulan formalara yılbaşı öncesi büyük rağbet bekleniyor. Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü "En güzel yeni yıl hediyesi Galatasaray retro serisi" dedi.
'5-1'İ ASLA UNUTAMAM'
100. yıl formasını tanıtan Necati Ateş ise şunları söyledi: "Efsanelerle birlikte olmak heyecan verici. 2004-05 sezonu kötü geçiyordu ancak kupa finalinde F.Bahçe'yi 5-1 yenmiştik. Çok güzel bir gündü, asla unutamam. Her şeyin en iyisini yapan Türkiye'nin 1 numaralı kulübünün geçmişinde, zaferlerinde yer almak gurur verici.
PENBE: GURUR DOLUYUM
Cimbom'un 'Kemik' lakaplı oyuncusu, UEFA Kupası finalinde Arsenal'e ilk penaltıyı atan ismi Ergün Penbe de tanıtımdaydı. Penbe "9 puan gerideyken inancımızı hiç kaybetmedik ve şampiyon olduk. G.Saray'a çok şey borçluyum" dedi.
TABUTUMUN İÇİNDE BU FORMA OLACAK
Tanıtıma sarı-kırmızılıların unutamadığı isim Cevad Prekazi de katıldı. Monaco'ya attığı goldeki muhteşem vuruşu bir daha yapamadığını belirten efsane futbolcu şöyle konuştu "Rahmetli babam, futbol ve eşim. Bu 3'ünü çok severdim. Burada 7 yıl oynadım. Bu forma benim için her şey. Tabutumun içinde Partizan forması ile birlikte Galatasaray forması da olacak"
Savaş ÇORLU
- 28 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Kaptanlık yakıştı
Toplam 6
Yorum
Erol De jongla tolga fenerbahçe maçında beraber oynamıştı.galatasarayın atağı yok galatasaray düşmanlarının tuzağına düşmeyın.
- Hatem Ben Arfa'da işlem tamam
Toplam 42
Yorum
Aleks Aynen katılıyorum,bu Naninin hiç pas vermeyen versiyonu.Fenere lazım olan Oğuz Çetin gibi ara pası atacak bir maestro.Ben Arfa Emenike gibi problem olur...
- Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Toplam 12
Yorum
metinn bjkli dogru diyorsun da parasiz da kaliteli adam alinmiyor görduk sabrinin yerine alinanlari sayalim s.dursun linnes cavanda al birini vur ötekine aziz baskan ne yapiyor gökhan zan varken gidip seneri aliyor ayni ayarda olmassada olabilecek sekilde biri oda yanlsi yapmiyormu yapiyor gökhana sezon sonu iicn diye inat etti bjk aldi kendisi hala saga adam ariyor bizlerde mal mal bakiyoooz.
5. yıldıza koşuyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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