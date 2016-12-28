 2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım

    2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım

    , “, Türkiye’nin 1 numaralı kulübüdür” dedi ve ekledi: Avrupa’da 2 kupamız var. Farkımız ortada.

    Cimbom'un unutulmaz ismi tanıtımda keyifliydi. Efsane futbolcu "Türkiye'de ilk olarak 3. yıldızı biz takmıştık. Burada tarih yazmak hayalimdi. Beni Galatasaraylı yapan Prekazi'dir. 2001'de Lucescu vardı. Birçok sıkıntı ile uğraşıyorduk. F.Bahçe'nin kadrosu daha pahalıydı. Mütevazi kadromuzla Kocaeli'de 3. yıldızı taktık" diye konuştu.

    Hasan Şaş, 'ın Türkiye'nin 1 numaralı kulübü olduğunu da söyledi. Aslan'ın eski yıldızı "Avrupa'da 2 kupamız var. Bir başka takım o 2 kupayı kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" dedi.



    Başkan Dursun Özbek, efsane isim Hasan Şaş ile samimi şekilde kucaklaştı. Şaş "5. yıldızı ben hocayken takarız" dedi.
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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