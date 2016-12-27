Yeniden ayağa kalktı!
Galatasaray, Süper Lig'de 2016-17 sezonuna fırtına gibi girdi.
İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden sarı- kırmızılı takım, 17 puan topladı. Yenilgi yüzü görmeyen Aslan, 7'inci hafta sonunda averajla aynı puana sahip Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile ilk 3 sırayı paylaştı.
KRİZE GİRDİ
Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
YENİDEN ÇIKIŞ
Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.
KRİZE GİRDİ
Cimbom 8. ve 11. haftalar arasında ise adeta kabus yaşadı. Dört haftalık süreçte Trabzonspor (0-1), Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) karşılaşmalarını kaybeden Jan Olde Riekerink'in öğrencileri, yalnızca deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup edebildi. Lider Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.
YENİDEN ÇIKIŞ
Son düzlükte yeniden toparlanan Galatasaray bu süreçte oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kayıplarını telafi etti. Lider Medipol Başakşehir ile farkı 3 puana indirerek, ilk yarıyı 36 puanla üçüncü sırada kapattı. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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