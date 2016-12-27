 ‘Uzun boylu’ stoper istedi – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    ‘Uzun boylu’ stoper istedi

    ‘Uzun boylu’ stoper istedi
    Riekerink ara transfer raporunu hazırlamaya başladı. Hollandalı'nın ilk isteğinin uzun boylu ve hava toplarında etkili bir stoper olacağı öğrenildi. İlk yarı kalesinde 16 gol gören G.Saray bunların 9'unu kafa ile yedi. Serdar'ın sakatlığı, Chedjou'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle stoper transferine kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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