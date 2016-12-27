Uruguaylı yıldızdan 1+1 yıllık imza
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Uruguaylı oyun kurucu Bruno Fitipaldo'yla anlaşmaya vardı.
İtalya Basketbol Ligi'nde Capo d'Orlando takımında forma giyen 25 yaşındaki basketbolcunun, bu sezon 15 sayı, 7,5 asist, 2,5 ribaunt, 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadığı aktarıldı.
Fitipaldo'nun, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giydiği kaydedildi.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:47
- Kartal'ın rotası Eto'o
Toplam 12
Yorum
karakartal Ömer,Aras,Veli üçlüsünden ikisi takasta kullanılabilir.Evet Eto'o 35 yaşında ama şu şartlarda en iyi seçim gibi gözüküyor.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 56
Yorum
tr Öyle şeymi olur pozisyon neyi gerektiriyorsa onu vermesi zorunludur.Belki penaltı kaçacak trabzon 10 kişi savunma yapıp 1 puan alacak nereden biliyorsun ?
- eLENSe
Toplam 20
Yorum
vlkn80 Vurup vurmaması önemli değil, çünkü istanbul takımların dan hariç ile yapılan maçlar zaten derbi olamaz, bunu herkes biliyor sadece canım ülkem zır cahil insanları yıllarca öğrenemedi...
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