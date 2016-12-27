Potanın Muslera’sı Fitibaldo

Russ Smith ve Justin Dentmon'u gönderen G.Saray Odeabank, yeni oyun kurucusunu İtalya'da buldu. Uruguaylı Bruno Fitibaldo için Orlandina kulübü ile bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılılar, yeni oyun kurucusunu Bamberg maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fernando Muslera ile futbol takımını ayakta tutan sarı-kırmızlılar, potayı da bir başka Uruguaylı ile sağlama almaya çalışıyor.