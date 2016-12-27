Potanın Muslera’sı Fitibaldo
Russ Smith ve Justin Dentmon'u gönderen G.Saray Odeabank, yeni oyun kurucusunu İtalya'da buldu. Uruguaylı Bruno Fitibaldo için Orlandina kulübü ile bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılılar, yeni oyun kurucusunu Bamberg maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fernando Muslera ile futbol takımını ayakta tutan sarı-kırmızlılar, potayı da bir başka Uruguaylı ile sağlama almaya çalışıyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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