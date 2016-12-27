 Kuyruklu espri – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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HEPSİ
    27 Aralık 2016, Salı
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    Kuyruklu espri

    Kuyruklu espri
    Alanyaspor maçında alınan 5 gollü galibiyet takımda keyifleri zirveye çıkarırken, soyunma odasında esprili diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Yasin'in "Neden bana pas vermedin?" sorusuna Bruma'nın, "Görmedim" yanıtını vermesi üzerine Sneijder'in araya girerek "Böyle güzel saçlı bir adamı nasıl görmezsin?" diyerek espri yaptığı belirlendi. Yasin'in Bruma'ya "Hadi beni görmedin, bunu da mı görmedin?" diyerek at kuyruğunu göstermesi ise herkesi güldürdü.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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