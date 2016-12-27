Kuyruklu espri
Alanyaspor maçında alınan 5 gollü galibiyet takımda keyifleri zirveye çıkarırken, soyunma odasında esprili diyaloglar yaşandığı öğrenildi. Yasin'in "Neden bana pas vermedin?" sorusuna Bruma'nın, "Görmedim" yanıtını vermesi üzerine Sneijder'in araya girerek "Böyle güzel saçlı bir adamı nasıl görmezsin?" diyerek espri yaptığı belirlendi. Yasin'in Bruma'ya "Hadi beni görmedin, bunu da mı görmedin?" diyerek at kuyruğunu göstermesi ise herkesi güldürdü.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Chedjou’dan sürpriz teklif
Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
- Fenerbahçe'den yılın transferi
Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
Kuyruklu espri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.