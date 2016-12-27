 Kaptanlık yakıştı – Fotomaç – 27 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kaptanlık yakıştı

    Kaptanlık yakıştı

    Muslera ile birlikte taraftarların en sevdiği oyuncu olan 'e kaptanlık da yakıştı.

    Alanya karşısında Selçuk'un çıkmasının ardından pazubandı takan yıldız, lider kişiliğiyle tam not aldı. Sarı kart gördüğü pozisyonda hakeme pazubandını göstererek 'Ben kaptanım' diye diretmesi taraftarı mest ederken, " kaptan olsun" diyenler çoğaldı.

    AJAX'TAN SONRA İLK KEZ
    Alanyaspor maçında 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder, Ajax'tan sonra ilk kez forma giydiği bir takımda 16. haftalar itibarıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'in ilk 16 haftasında 2 gol atıp, 8 asist yapan Hollandalı yıldız, Ajax'taki son sezonunda, Eredivisie'nin ilk 16 haftasında 8 gol, 5 asiste imza atmış ve 13 gole doğrudan etki etmişti.
    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptanlık yakıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.