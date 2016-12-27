Kaptanlık yakıştı
Muslera ile birlikte taraftarların en sevdiği oyuncu olan Sneijder'e kaptanlık da yakıştı.
Alanya karşısında Selçuk'un çıkmasının ardından pazubandı takan yıldız, lider kişiliğiyle tam not aldı. Sarı kart gördüğü pozisyonda hakeme pazubandını göstererek 'Ben kaptanım' diye diretmesi taraftarı mest ederken, "Sneijder kaptan olsun" diyenler çoğaldı.
AJAX'TAN SONRA İLK KEZ
Alanyaspor maçında 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder, Ajax'tan sonra ilk kez forma giydiği bir takımda 16. haftalar itibarıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'in ilk 16 haftasında 2 gol atıp, 8 asist yapan Hollandalı yıldız, Ajax'taki son sezonunda, Eredivisie'nin ilk 16 haftasında 8 gol, 5 asiste imza atmış ve 13 gole doğrudan etki etmişti.
AJAX'TAN SONRA İLK KEZ
Alanyaspor maçında 1 gol, 3 asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder, Ajax'tan sonra ilk kez forma giydiği bir takımda 16. haftalar itibarıyla 10 gole direkt katkıda bulundu. Süper Lig'in ilk 16 haftasında 2 gol atıp, 8 asist yapan Hollandalı yıldız, Ajax'taki son sezonunda, Eredivisie'nin ilk 16 haftasında 8 gol, 5 asiste imza atmış ve 13 gole doğrudan etki etmişti.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
BJK Hemen alalım.Beşiktaş için çok iyi fırsat.
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Toplam 1
Yorum
tolga tabiki adam tsyi bir kişi eksik bırakıp golude kesin zaten atar bu fener dedi yoksa o ana kadar fenerin tozunu attı ts baktı hakem olay kötü fenere çalıştı yine o an fener bu düzgün işi yokki
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Toplam 16
Yorum
tolga alexten daha yeteneklimi abi sen futbol takip etme git başka işlerle ugraş bence
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