Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!
Galatasaray, devre arası transfer döneminde hızlı giriyor... A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için Alman kulüple görüşmeleri başlattı.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de gözdelerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan için harekete geçti.
UEFA'nın sınırlaması nedeniyle transfere 3 milyon euro bütçe ayırabilen Galatasaray Yönetimi, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlattı. Sarı-kırmızılıların Kaan'ın transferi için 1 milyon euro bütçe ayırdığı öğrenildi.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takıma kazandırılan 22 yaşındaki stoperin kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 21:01
- ‘Uzun boylu’ stoper istedi
Toplam 12
Yorum
Gsli Kardeşim koskoca Galatasaray altyapıdan bir stoper çıkartamıyorsa kapatsınlar altyapıyı
- "Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye gidiyor"
Toplam 7
Yorum
gkhgny1907 emre geri gelirse yanınada ben arfa.off diyorum başka bişey demiyorum.avrupa ligini alırız şaibeli ligleri onların olsun avrupa daha önemli
- F.Bahçe kasırgası
Toplam 5
Yorum
gkhgny1907 sadece futbolda 92 kupa var.müzemiz sabah 9 akşam 7 arası açık istersen bi uğra.diğer branşları sayarsam kakalak olursun şimdi ikile ;)
Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.