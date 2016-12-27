 Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru! – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    'in gözdesi Cimbom'a doğru!

    Fatih Terim'in gözdesi Cimbom'a doğru!

    , devre arası transfer döneminde hızlı giriyor... A Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip forması giyen için Alman kulüple görüşmeleri başlattı.

    Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Direktörü 'in de gözdelerinden forması giyen için harekete geçti.

    UEFA'nın sınırlaması nedeniyle transfere 3 milyon euro bütçe ayırabilen Yönetimi, Kaan Ayhan için kulübü Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri başlattı. Sarı-kırmızılıların Kaan'ın transferi için 1 milyon euro bütçe ayırdığı öğrenildi.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takıma kazandırılan 22 yaşındaki stoperin kulübü ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:01
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