 Cimbom sürpriz istemiyor – Fotomaç – 27 Aralık 2016
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    27 Aralık 2016, Salı
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    Cimbom sürpriz istemiyor

    Cimbom sürpriz istemiyor

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında yarın Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak.

    Karşılaşma 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

    Grupta ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayan Galatasaray, Tuzlaspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan rakibini yenerek zirveye yerleşmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, 2016 yılının son sınavını da Tuzlaspor karşısında verecek.

    E Grubu'nda Tuzlaspor'un 6, Galatasaray'ın 5, 24 Erzincanspor'u 4 ve Elazığspor'un 1 puanı bulunuyor

    1. 27 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 12:30
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