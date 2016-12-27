Cimbom sürpriz istemiyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun 4. haftasında yarın Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak.
Grupta ilk 3 maç sonunda 5 puan toplayan Galatasaray, Tuzlaspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan rakibini yenerek zirveye yerleşmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, 2016 yılının son sınavını da Tuzlaspor karşısında verecek.
E Grubu'nda Tuzlaspor'un 6, Galatasaray'ın 5, 24 Erzincanspor'u 4 ve Elazığspor'un 1 puanı bulunuyor
- 27 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 12:30
- Kılıçlar çekildi
Toplam 11
Yorum
İŞTE BU AYSAL GERÇEKTEN TAKIMI EKONOMİK OLARAK BATIRDI BİNEVİ GS SOYDU ZATEN GS GELEN BİRKAÇ BAŞKAN HARİÇ HEPSİ SOYDU FARUK SÜREN ÜNAL AYSAL ENÇOK SOYANLAR SAYIN DURSUN ÖZBEK DÜRÜST VE GERÇEKTEN GS BİRİSİ SÖZLERİNDE HAKLI YANINDAYIZ.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 12
Yorum
FB EN İYİ FB OYNUYO DEMİŞSSİN DÜNKÜ MAÇI İZLEDİNMİ DEFANS YAPAN ANADOLU KULÜBÜNDEN NE FARKIMIZ VARDI KONTRA ATAK HEP BÖLE ZEVKSİZ OYUN OLMAZ ....
- Ahmet Çakar: Ver golü gitsin
Toplam 44
Yorum
Veli Ersun Yanal' la bu işler olmuyor, Muharrem Usta yönetemiyor. Sonuç bize yine hüsran. Lütfen yönetim ve teknik kadro artık utanın ve gidin.
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