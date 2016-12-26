Tek renk tek yürek
G.Saray taraftarı maç öncesi iki takımı birlikte tribüne çağırdı, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.
Son dönemde ülkeyi yasa boğan terör saldırıları; taraftarları ve futbolcuları da kenetlendi. Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi ev sahibi tribünler iki takım oyuncularını birlikte tribünlere çağırdı. Futbolcular bir arada taraftarların çağrısına karşılık verirken, tribünler de uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratını yaptı. Hain saldırılara karşılara tek yürek olan futbol tribünleri, bu maçta da protestosunu gösterdi. Ayrıca müsabaka öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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