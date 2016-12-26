Taraftara yılbaşı hediyesi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, 5-1'lik galibiyetle sarıkırmızılı taraftarlara yılbaşı hediyesi verdiklerini söyledi. Özyalçın, "Futbol takımımız farklı bir skorla taraftarlara bir yılbaşı hediyesi verdi. Takımdaki aksaklıkları teknik ekip saptayacak. Yönetim kurulundan da onay çıktıktan sonra gerekli mevkilere transfer gerçekleşir" şeklinde konuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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