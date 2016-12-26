Sigthorsson geri dönecek
G.Saray'ın Sigthorsson'u kiralağı Nantes Kulübü, sözleşmesinde 3.8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan oyuncudan bu paranın gelme olasılığının artık bulunmadığı raporunu hazırladı. Raporda G.Saray'da hiç forma giyemeyen santrforun, geri döneceği bildirildi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Sigthorsson geri dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.