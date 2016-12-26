Resitali kaçırdılar
Sarı-kırmızılı taraftarlar yılın son maçına ilgi göstermedi. Türk Telekom Arena’ya gelen az sayıdaki taraftar ise tam 6 gol izledi.
Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçına fazla ilgi göstermeyerek gol şovu kaçırdılar. 52 bin seyirci kapasiteli Türk Telekom Arena Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Karşılaşmayı 12 bin 141 kişi izledi. Konuk Alanyaspor seyircisi için ayrılan bölümde ise yaklaşık 200 taraftar yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sayıları az olmasına rağmen verdikleri destekle futbolcuları ateşlerken, takımlarının bu sezon ilk kez 5 gollü zaferine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadılar. Taraftarlar karşılaşmanın ardından başta günün yıldızı Sneijder olmak üzere tüm takımı ayakta alkışladılar.
BÜTÜN TAKIMA SEVGİ SELİ
Galatasaraylı taraftarlar uzun zamandır ilk kez TT Arena'da takımın tamamını tek tek tribüne çağırdı. Wesley Sneijder ile başlayan sevgi seli, yedek oyunculara kadar uzadı. Bu sırada rakip takım Alanyaspor taraftarının tribünde açtığı dev Türk bayrağı da büyük alkış aldı.
BÜTÜN TAKIMA SEVGİ SELİ
Galatasaraylı taraftarlar uzun zamandır ilk kez TT Arena'da takımın tamamını tek tek tribüne çağırdı. Wesley Sneijder ile başlayan sevgi seli, yedek oyunculara kadar uzadı. Bu sırada rakip takım Alanyaspor taraftarının tribünde açtığı dev Türk bayrağı da büyük alkış aldı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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