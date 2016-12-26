Resitali kaçırdılar

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçına fazla ilgi göstermeyerek gol şovu kaçırdılar.seyirci kapasiteli'nda tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Karşılaşmayıkişi izledi. Konuk Alanyaspor seyircisi için ayrılan bölümde ise yaklaşıktaraftar yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sayıları az olmasına rağmen verdikleri destekle futbolcuları ateşlerken, takımlarının bu sezon ilk kezzaferine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadılar. Taraftarlar karşılaşmanın ardından başta günün yıldızıolmak üzere tüm takımı ayakta alkışladılar.Galatasaraylı taraftarlar uzun zamandır ilk kez TT Arena'da takımın tamamını tek tek tribüne çağırdı. Wesley Sneijder ile başlayan sevgi seli, yedek oyunculara kadar uzadı. Bu sırada rakip takım Alanyaspor taraftarının tribünde açtığı dev Türk bayrağı da büyük alkış aldı.