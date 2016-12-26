 Rekor Alanyaspor’da! – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Rekor ’da!

    Rekor Alanyaspor’da!
    Bu sezon geride kalan 16 hafta sonunda maçlarında en fazla gol atılan takım Alanyaspor... Hüseyin Kalpar yönetimindeki Güney ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise dün akşamki maçla 31 gol gördü. Maç başına 3.5 gol ortalamasına ulaşan Alanyaspor, ligin de en çok gol yiyen takımı oldu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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