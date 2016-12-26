Rekor Alanyaspor’da!
Bu sezon geride kalan 16 hafta sonunda maçlarında en fazla gol atılan takım Alanyaspor... Hüseyin Kalpar yönetimindeki Güney ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde ise dün akşamki maçla 31 gol gördü. Maç başına 3.5 gol ortalamasına ulaşan Alanyaspor, ligin de en çok gol yiyen takımı oldu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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