Phakamani Mahlambi iddiası
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı- kırmızılıların Güney Afrika Ligi'nde B.Wits forması giyen Phakamani Mahlambi ile ilgilendiği ileri sürüldü. Forvet arkasında görev yapan 19 yaşındaki oyuncu için menajeri Binkin, "Sakatlığından önce Galatasaray Mahlambi ile ilgilendi. Şimdi eski gücüne döndü ve yeni bir gelişme olabilir" diye konuştu.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
Phakamani Mahlambi iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.