 Phakamani Mahlambi iddiası – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    iddiası

    Phakamani Mahlambi iddiası

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Sarı- kırmızılıların Güney Afrika Ligi'nde B.Wits forması giyen Phakamani Mahlambi ile ilgilendiği ileri sürüldü. Forvet arkasında görev yapan 19 yaşındaki oyuncu için menajeri Binkin, "Sakatlığından önce Galatasaray Mahlambi ile ilgilendi. Şimdi eski gücüne döndü ve yeni bir gelişme olabilir" diye konuştu.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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