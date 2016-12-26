Kötü bir gece oldu
Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, beklemedikleri bir sonuçla yenilgi aldıklarını söyledi. Maçın ilk yarıda başa baş geçtiğini, önemli pozisyonlar yakalamalarına rağmen sonuç alamadıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "Buraya çok fazla eksikle geldik. Arkasına sığınmak belki doğru değil ama eksikler bizi etkiledi. Önümüzde bir transfer dönemi var. Eksiklerimizi de biliyoruz. Eğer bu eksikleri doğru şekilde giderirsek, hedefimize ulaşırız. Hedefimiz ligde kalmak" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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