Gurur duydum
“Maç öncesi kalitemizi göstermek istedik ve gösterdik” diyen Hollandalı hoca, “Bizim çok açık bir planımız var. Bu doğrultuda gidiyoruz. Hedef şampiyonluk. Odaklandığımız tek konu bu” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, takımın performansından memnun olduğunu belirtti. Riekerink, "Bugün takımımla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Güzel skorlu bir galibiyet oldu. Farkı daha da açabilirdik. Maç öncesi 'kalitemizi ortaya çıkartalım' diye konuştuk. İyi de yaptığımızı düşünüyorum" dedi. Hollandalı hoca, maçta 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Sneijder ile ilgili ise "Motivasyonu sezon başından beri hep üst seviyede. Bize katkısı çok büyük" ifadelerini kullanırken, Sabri ve Selçuk'a tribünlerin gösterdiği tepkiyle alakalı "Selçuk, sakatlık yaşadığı için ikinci yarıya çıkarmadık. Tepkiyle ilgisi yok" diye konuştu. Riekerink, mali sorunlar nedeniyle kendisine ödeme yapılmamasıyla alakalı olarak ise "Yönetimle çok iyi ilişkilerimiz var. Herhangi bir problem yok. Bizim çok açık bir planımız var. Bu doğrultuda gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Odaklandığımız tek konu bu" diye konuştu. Arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini de belirten JOR, video hakem uygulamasına sıcak baktığını da söyledi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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