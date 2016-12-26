G.Saray set vermedi

Erkekler voleybolunda dün kupa maçları vardı. Şanlıurfa'ya konuk olan G.Saray, rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti. Kupa Voley'de günün diğer karşılaşmasında ise Beşiktaş taraftarları önünde Halkbank'a 3-0 mağlup oldu.