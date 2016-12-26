Futbol böyle oynanır
Hollandalı yıldız, enfes bir aşırtma gol attığı maçta 3 de asist gerçekleştirdi. Gassama’nın kendi kalesine attığı golde de rakibini şaşırtıp 3 puanı tek başına aldı.
Türk Telekom Arena'da yılın son maçında Wesley Sneijder şov vardı. Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın attığı 5 golde de başroldeydi. Adeta bütün hünerlerini sergileyen Sneijder, ilk golde De Jong'a serbest atıştan topu ortaladı. Devrenin sonunda Gassama'nın kendi kalesine attığı golde topun üstünden atlayarak rakibini şaşırttı.
Üçüncü golde kendisi sahne alıp enfes bir aşırtma ile Zlamal'ı çaresiz bırakan Wesley, Eren ve Josue'ye iki asist daha yaparak yıldızlaştı. Süper Lig'de 14 maçta 2 gol 8 asiste ulaşan tecrübeli oyuncu, asist krallığında da zirveye yükseldi. 5 asist yapan Bruma'yı geride bırakan Wesley'in en yakın takipçisi ise 6 gol pası veren Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Jeremain Lens...
SÜPER LİG'DE ASİST KRALLIĞI
1- Sneijder 8
2- Lens 6
3- Quaresma 5
4- Batalla 5
5- Deniz Türüç 5
6- Bruma 5
PAZUBANDI GÖSTERDİ
Öte yandan Sneijder itirazdan bir sarı kart gördü. Yıldız oyuncu pozisyonda hakem Özkahya'ya kolundaki pazubandı göstererek, "Ben kaptanım, konuşabilirim" dedi ancak karttan kurtulamadı.
TAKIMIN PERFORMANSI ÖNEMLİ
Sneijder maçın ardından, "Maça damgasını vuran bir Galatasaray vardı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Taraftarları evlerine mutlu göndermemiz, benim ve takımın performansı çok güzeldi. Sezonun ilk yarısını güzel bir şekilde kapattık. Tek başınıza oynamıyorsunuz. Kim oynarsa, kim asist yaparsa yapsın, 3 puan her şeyden önemli" diye konuştu.
KARİYERİNDE BİR İLK
Galatasaray kariyerindeki 4. yılını doldurmak üzere olan Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bir maçta 4 gole birden katkı sağladı. 1 gol atıp, 3 asist yapan Hollandalı efsane, İnter ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde dahi böylesi bir istatistiğe imza atamamıştı. Wesley, Cimbom'da toplamda ise 158 maçta 43 gol 43 asist üretti.
KRAMPONLARI SATILDI
Sneijder'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol attığı maçta giydiği imzalı kramponları Antalya G.Saraylılar Derneği'nin yılbaşı balosunda 7 bin TL'ye satıldı. Kramponun bir tekini 3500 TL'ye İrfan Biner diğerini ise Taylan Erbeş aldı. 2013'teki maçı Wesley'in golüyle 1-0 kazanan Cimbom, İtalyan devini geçerek gruptan çıkmıştı.
AİLESİYLE KUTLADI
Sneijder maç sonu, "Bugün Noel, şimdi kutlama zamanı" diyerek oğlunu öptü.
Üçüncü golde kendisi sahne alıp enfes bir aşırtma ile Zlamal'ı çaresiz bırakan Wesley, Eren ve Josue'ye iki asist daha yaparak yıldızlaştı. Süper Lig'de 14 maçta 2 gol 8 asiste ulaşan tecrübeli oyuncu, asist krallığında da zirveye yükseldi. 5 asist yapan Bruma'yı geride bırakan Wesley'in en yakın takipçisi ise 6 gol pası veren Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Jeremain Lens...
SÜPER LİG'DE ASİST KRALLIĞI
1- Sneijder 8
2- Lens 6
3- Quaresma 5
4- Batalla 5
5- Deniz Türüç 5
6- Bruma 5
PAZUBANDI GÖSTERDİ
Öte yandan Sneijder itirazdan bir sarı kart gördü. Yıldız oyuncu pozisyonda hakem Özkahya'ya kolundaki pazubandı göstererek, "Ben kaptanım, konuşabilirim" dedi ancak karttan kurtulamadı.
TAKIMIN PERFORMANSI ÖNEMLİ
Sneijder maçın ardından, "Maça damgasını vuran bir Galatasaray vardı. İnanılmaz önemli bir 3 puan aldık. Taraftarları evlerine mutlu göndermemiz, benim ve takımın performansı çok güzeldi. Sezonun ilk yarısını güzel bir şekilde kapattık. Tek başınıza oynamıyorsunuz. Kim oynarsa, kim asist yaparsa yapsın, 3 puan her şeyden önemli" diye konuştu.
KARİYERİNDE BİR İLK
Galatasaray kariyerindeki 4. yılını doldurmak üzere olan Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bir maçta 4 gole birden katkı sağladı. 1 gol atıp, 3 asist yapan Hollandalı efsane, İnter ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde dahi böylesi bir istatistiğe imza atamamıştı. Wesley, Cimbom'da toplamda ise 158 maçta 43 gol 43 asist üretti.
KRAMPONLARI SATILDI
Sneijder'in Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a gol attığı maçta giydiği imzalı kramponları Antalya G.Saraylılar Derneği'nin yılbaşı balosunda 7 bin TL'ye satıldı. Kramponun bir tekini 3500 TL'ye İrfan Biner diğerini ise Taylan Erbeş aldı. 2013'teki maçı Wesley'in golüyle 1-0 kazanan Cimbom, İtalyan devini geçerek gruptan çıkmıştı.
AİLESİYLE KUTLADI
Sneijder maç sonu, "Bugün Noel, şimdi kutlama zamanı" diyerek oğlunu öptü.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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