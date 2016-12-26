De Jong 623 gün sonra...
Galatasaray'ın Hollandalı defansif orta saha oyuncusu Nigel de Jong, sarı kırmızılıları Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı. 1.74'lük boyuyla kalabalık Alanya savunması arasında kafa vuruşunu yapan futbolcu golden sonra da asker selamı verdi.
Nigel de Jong, son lig golünü 12 Nisan 2015'te Milan formasıyla Sampdoria'ya atmıştı. Hollandalı futbolcu Alanyaspor'a attığı golle tam 623 gün sonra tekrar golle buluşmuş oldu.
De Jong'un attığı golün 6 dakika sonrasında Alanyaspor, Sajad'ın attığı golle mücadelede eşitliği sağladı. İlk yarının son dakikalarında ise Gassama'nın kendi kalesine attığı golle maçta sarı kırmızılılar tekrar öne geçti ve ilk yarı 2-1 tamamlandı.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı De Jong attığı golün ardından asker selamı verdi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
De Jong 623 gün sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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