Cimbom'un eski hocası bıraktı!

Galatasaray'ın eski hocası Frank Rijkaard, teknik direktörlüğü bıraktığını açıkladı. Hollandalı spor adamı, "Birkaç yıl önce teknik direktörlüğü bıraktım; çünkü hayatımda başka öncelikler var. Futbolla hâlâ ilgiliyim ama artık antrenör olmayacağım" diye konuştu.