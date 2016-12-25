 Vitor, Yasin'e kanca attı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Vitor, Yasin'e kanca attı

    Vitor, Yasin'e kanca attı

    Cimbom’u bu sezon taşıyan 30 yaşındaki tecrübeli isim elden kaçıyor. Teklif yağıyor. ’le anlaşan F.Bahçe’nin eski hocası, Aslan’ın yıldızını istiyor.

    'da kariyer sezonunu yaşayan ve 7'si ligde, 1'i kupada olmak üzere 8 kez ağları sarsan Yasin Öztekin'in formu birçok kulübün ilgisini çekti. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek futbolcuya geçen hafta Katar'dan ve Azerbaycan kulübü Qabala'dan teklif gelmişti. 30 yaşındaki yıldızı isteyen son kulüp ise 1860 Münih. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile anlaşan Alman ekibi de Yasin'e kanca attı. Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya 'i koyduğu öğrenildi. Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi. Alman ekibinin Yasin için hazırladığı teklif de belli oldu.

    RAKAM 3 MİLYON EURO
    , Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz. Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği önemli. Almanya'da vergi yüksek olduğu için kulüp idarecileri Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi. Yasin'e Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.

    'ÖNCELİĞİM GALATASARAY'
    Transferin gözdesi Yasin Öztekin'in ise önceliği sarı-kırmızılı kulüpte kalmak. 30 yaşındaki oyuncu "Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1.5 yıllık sözleşmem var. Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.


    Savaş ÇORLU

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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