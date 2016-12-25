Vitor, Yasin'e kanca attı
Cimbom’u bu sezon taşıyan 30 yaşındaki tecrübeli isim elden kaçıyor. Teklif yağıyor. 1860 Münih’le anlaşan F.Bahçe’nin eski hocası, Aslan’ın yıldızını istiyor.
Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşayan ve 7'si ligde, 1'i kupada olmak üzere 8 kez ağları sarsan Yasin Öztekin'in formu birçok kulübün ilgisini çekti. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek futbolcuya geçen hafta Katar'dan ve Azerbaycan kulübü Qabala'dan teklif gelmişti. 30 yaşındaki yıldızı isteyen son kulüp ise 1860 Münih. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira ile anlaşan Alman ekibi de Yasin'e kanca attı. Portekizli çalıştırıcının devre arası transfer listesini hazırladığı, ilk sıraya Yasin Öztekin'i koyduğu öğrenildi. Türkiye'de Kanarya'yı çalıştırdığı dönemde Yasin'in futbolunu çok beğendiğini her fırsatta söyleyen Pereira'nın onun alınmasını çok istediği de belirtildi. Alman ekibinin Yasin için hazırladığı teklif de belli oldu.
RAKAM 3 MİLYON EURO
1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz. Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği önemli. Almanya'da vergi yüksek olduğu için kulüp idarecileri Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi. Yasin'e Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.
'ÖNCELİĞİM GALATASARAY'
Transferin gözdesi Yasin Öztekin'in ise önceliği sarı-kırmızılı kulüpte kalmak. 30 yaşındaki oyuncu "Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1.5 yıllık sözleşmem var. Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Savaş ÇORLU
RAKAM 3 MİLYON EURO
1860 Münih, Yasin Öztekin için Galatasaray'a 3 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisinin, 30 yaşındaki futbolcuya ne kadar vereceği ise henüz belirsiz. Sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon euro alan Yasin'e 1860 Münih'in kaç para önereceği önemli. Almanya'da vergi yüksek olduğu için kulüp idarecileri Vitor Pereira'nın çok istediği Cimbom'un yıldızı için şartları sonuna kadar zorlayacağı kaydedildi. Yasin'e Hamburg'un da talip olduğu belirtiliyor.
'ÖNCELİĞİM GALATASARAY'
Transferin gözdesi Yasin Öztekin'in ise önceliği sarı-kırmızılı kulüpte kalmak. 30 yaşındaki oyuncu "Ben her zaman söyledim. Önceliğim daima Galatasaray. 1.5 yıllık sözleşmem var. Eğer bir yere gideceksem kulübümün onayı lazım. Ama ben kariyerimi Galatasaray formasıyla tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Savaş ÇORLU
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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