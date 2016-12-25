Stoper De Jong

Chedjou'nun takımdan ayrılacak olması...sezonu kapatması G.Saray'da stoper krizine neden oldu., Riekerink'e "Şimdilik takım içinden çözüm bulalım" dedi. Hollandalı teknik adamın gözü. Tecrübeli oyuncu, daha önceki kariyerinde, sağ bek, sol orta, sağ orta, orta saha ortasında ve stoper olarak forma giymişti.Jong'un stoper olarak sahaya en sezon 2004-05 sezonundaformasıylakarşı çıktı. O maçı Ajax sahasında 3-1 kaybetmişti. Riekerink, bugünveilk 11'de sahaya sürecek. Kulübe deolması bekleniyor. Ancak oyuncu değişikliği hakkını farklı bir alanda kullanmak istersestopere çekecek.