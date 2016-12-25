 Stoper De Jong – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Stoper De Jong

    Stoper De Jong

    Serdar’ın sakatlığının ardından takviye için kolları sıvayan G.Saray’da ihtiyaç olursa Hollandalı yıldız defansa çekilecek.

    Chedjou'nun takımdan ayrılacak olması... Serdar Aziz'in sezonu kapatması G.Saray'da stoper krizine neden oldu. Nazifoğlu, Riekerink'e "Şimdilik takım içinden çözüm bulalım" dedi. Hollandalı teknik adamın gözü Nigel De Jong'da. Tecrübeli oyuncu, daha önceki kariyerinde, sağ bek, sol orta, sağ orta, orta saha ortasında ve stoper olarak forma giymişti. De Jong'un stoper olarak sahaya en sezon 2004-05 sezonunda Ajax formasıyla Heerenveen'e karşı çıktı. O maçı Ajax sahasında 3-1 kaybetmişti. Riekerink, bugün Semih ve Hakan'ı ilk 11'de sahaya sürecek. Kulübe de Chedjou'nun olması bekleniyor. Ancak oyuncu değişikliği hakkını farklı bir alanda kullanmak isterse De Jong'u stopere çekecek.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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