Song: Mucize ürünüyüm
Beyin kanaması geçiren Rigobert Song, komadan çıktıktan sonra ilk kez konuştu. Song, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum. Bugün daha iyi biliyorum ki ben bir mucizenin ürünüyüm" dedi.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
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Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
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Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Song: Mucize ürünüyüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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