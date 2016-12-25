 Song: Mucize ürünüyüm – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Song: Mucize ürünüyüm

    Song: Mucize ürünüyüm
    Beyin kanaması geçiren Rigobert Song, komadan çıktıktan sonra ilk kez konuştu. Song, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum. Bugün daha iyi biliyorum ki ben bir mucizenin ürünüyüm" dedi.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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