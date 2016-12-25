Sneijder’ın kramponları satıldı
Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’ın Juventus’a gol attığı maçta giydiği kramponlar 7000 TL’ye satıldı.
Baloda konuşan dernek başkanı Gökmen Güzel, "Dernek olarak yeni yılı yeni umutlarla ve yeni beklentilerle karşılamak için bir araya geldik. 2017 güzel olacak. Barış, huzur ve güven dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Daha nice şampiyonluklar yaşarız. 22'nci senesini dolduran derneğimizde daha nice sizlerle birlikte etkinler, şampiyonluk kutlamaları yaparız" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:46
- Draxler PSG’de
Toplam 1
Yorum
GFB .. Ben Arfa Fenerbahçe ye hayırlı olsun ..
- Stoper De Jong
Toplam 5
Yorum
pes ya tolga ciğerci desen boylu poslu hızlı adam anlarımda de jong stoperde nedir arkadaş bu adamın ben futbol bilgisinden şüphe duymaya başladım pes ya
- Artist
Toplam 7
Yorum
mc BJKNİN YILI ne kadar kollama o kadar başarı geçen yıl arenada 6 GOL VAR KAZANAN YOKTU. ÖNCEKİ YIL GS 3 KUPA ALDI. HERKES YERE GÖĞE KOYAMADI. HAMZAYI SUPERMEN İLAN ETTİLER. TABİ BU ARADA OYUNCULARDA KADİFE GİBİ YUMUŞACIK TERE YAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ OYNADIKLARI İÇİN SEZON SONUNA KADAR KIRMIZI KART GÖRMEDEN SEZONU BİTİRECEKLERDİ Kİ SON MAÇTA KORAYA NUMUNELİK GÖSTERDİLER. AYNI HAKEM ÖZGÜR YANKAYA GS SON DAKİKADA GOLÜ ATARKEN VOLE YAPMIŞTI ÖZGÜR GEÇEN SENE YASİNE SARI KART GÖSTERDİ. önceki YIL OLSAYDI ELLERİYLE BİŞEY YOK İŞARETİ YAPIP MAÇI DEVAM ETTİRİR DÖNEN TOPLA GS BELKİ GOL ATARDI. HAMZA DENİZLİ ORHAN HOCA şota sadi hami hoca BAŞARIYI YAKALAMAK İÇİN 40 HOCA DEĞİŞTİRSENİZ TFF İSTEMEDİKTEN SONRA BAŞARI GELMEZ. aynı hafta fbnin maçını hüseyin bjknin maçını mete yönetti. yasinin kart gördüğü pozisyonun tıpa tıp aynısı akhisar ve eskişehirli oyuncular düşürüldü her 2 hakem elleriyle bişey yok işareti yaptı. ts nin maçını fırat yönetti TS li ramazana 1 pozisyonda 2 kart gösterdi bi cebinden sarı diğerinden kırmızı çıkardı gösterdi. oysa meloya kart göstereceğine küfretmiş emenikenin 3 hareketini 1 eylem saydım takdir hakkımı kullanıp kart göstermedim demişti.... .
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