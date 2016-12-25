 Serdar Aziz başına iş açabilir – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    başına iş açabilir

    Serdar Aziz başına iş açabilir
    'in sahalara erken dönmek için atroskopiye "Hayır" demesi ileride sıkıntılara neden olabileceği iddia edildi. Uzmanlar, menüsküs yırtığına neden olan kıkırdağın uzun süreli yırtık kalmasının dizde kalıcı kıkırdak hasarı ve kireçlenmeye neden olduğunu belirtti.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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