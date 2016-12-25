Serdar Aziz başına iş açabilir
Serdar Aziz'in sahalara erken dönmek için atroskopiye "Hayır" demesi ileride sıkıntılara neden olabileceği iddia edildi. Uzmanlar, menüsküs yırtığına neden olan kıkırdağın uzun süreli yırtık kalmasının dizde kalıcı kıkırdak hasarı ve kireçlenmeye neden olduğunu belirtti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
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