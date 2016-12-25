Sakho’da rakip çoğaldı
Sarı-kırmızılıların hocası Jan Olde Riekerink'in stoper için düşündüğü Mamadou Sakho'nun peşinde kuyruk oluştu. Sarı-kırmızılıların haricinde İtalya'dan İnter ve Milan, İngiltere'den West Ham ve WBA ile Fransa'dan Lille de 26 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Sakho'nun rotasının İstanbul olması bir hayli zor görünüyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Sakho’da rakip çoğaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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