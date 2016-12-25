 Sakho’da rakip çoğaldı – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Sakho’da rakip çoğaldı

    Sakho’da rakip çoğaldı
    Sarı-kırmızılıların hocası 'in stoper için düşündüğü 'nun peşinde kuyruk oluştu. Sarı-kırmızılıların haricinde İtalya'dan İnter ve Milan, İngiltere'den West Ham ve WBA ile Fransa'dan Lille de 26 yaşındaki savunmacıyı istiyor. Sakho'nun rotasının İstanbul olması bir hayli zor görünüyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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