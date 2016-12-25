 Sabri Sarıoğlu ıslıklandı! – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Sabri Sarıoğlu ıslıklandı!

    Sabri Sarıoğlu ıslıklandı!

    Sarı-kırmızılı oyuncu Sabri Sarıoğlu, taraftarların tepkisini aldı.

    Maç içinde yaptığı top kayıplarıyla dikkati çeken Sabri, maçta 1-1 beraberliğe neden olan golün ortasının da kendi kanadından gelmesi sonrası
    tepkilerle karşılaştı.

    Özellikle güney kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, Sabri'nin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sırada Sabri'nin de tribünlere yönelik sinirli hareketleri dikkati çekti.

    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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