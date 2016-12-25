Sabri Sarıoğlu ıslıklandı!
Sarı-kırmızılı oyuncu Sabri Sarıoğlu, taraftarların tepkisini aldı.
Maç içinde yaptığı top kayıplarıyla dikkati çeken Sabri, maçta 1-1 beraberliğe neden olan golün ortasının da kendi kanadından gelmesi sonrası
tepkilerle karşılaştı.
Özellikle güney kale arkası tribününde bulunan taraftarlar, Sabri'nin ayağına her top geldiğinde ıslıklarla tepki gösterdi. Bu sırada Sabri'nin de tribünlere yönelik sinirli hareketleri dikkati çekti.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:00
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Can Dedi 10 penalti kullanan takimin taraftari..
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
Ua ne canınızı acıtmış be arkadaş 5 atmamız bütün kuşcuklar ayaklanmış ne korkarmışımız galatasarayımdan
- Bruma ucuz yırttı
Toplam 10
Yorum
OlmasadaOlur O Nazifoğlu nerde çağırın onu :)
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