Melo, Brezilya’ya doğru

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Felipe Melo'nun büyük hevesle başladığı İnter macerası sona ermek üzere. Brezilya basını, İtalyan devinde fazla şans bulamayan tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaşmaya vardığını yazdı.