Melo, Brezilya’ya doğru
Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Felipe Melo'nun büyük hevesle başladığı İnter macerası sona ermek üzere. Brezilya basını, İtalyan devinde fazla şans bulamayan tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaşmaya vardığını yazdı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Melo, Brezilya’ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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