 Melo, Brezilya’ya doğru – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Melo, Brezilya’ya doğru

    Melo, Brezilya’ya doğru
    Sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde tribünlerin sevgilisi olan Felipe Melo'nun büyük hevesle başladığı İnter macerası sona ermek üzere. Brezilya basını, İtalyan devinde fazla şans bulamayan tecrübeli futbolcunun Palmeiras ile prensipte anlaşmaya vardığını yazdı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melo, Brezilya’ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.