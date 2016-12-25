Kazım, Corinthians’a
Avrupa'dan sonra kariyerine Brezilya'da devam eden eski Galatasaraylı futbolcu Colin Kazım, Coritiba'daki performansıyla göz doldurdu. Bu sezon 3 gol 3 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcuya Corinthians talip oldu. Corinthians yeniden yapılandırdığı takımında Türk yıldızı mutlaka görmek istiyor.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Kazım, Corinthians’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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