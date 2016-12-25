 Kazım, Corinthians’a – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
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    Kazım, ’a

    Kazım, Corinthians’a
    Avrupa'dan sonra kariyerine Brezilya'da devam eden eski Galatasaraylı futbolcu , Coritiba'daki performansıyla göz doldurdu. Bu sezon 3 gol 3 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcuya talip oldu. Corinthians yeniden yapılandırdığı takımında Türk yıldızı mutlaka görmek istiyor.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:34
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