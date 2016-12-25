Kapanış güzel olsun
Osmanlı ve Tuzlaspor ile oynadığı son iki maçtaki kötü futbolu ile taraftarlarının tepkisini çeken sarı-kırmızılılar bugün TT Arena’da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Lige iyi bir başlangıç yapan ancak devamını getiremeyen ve istikrarsız bir performans ortaya koyan Galatasaray, ilk yarıyı Aytemiz Alanyaspor maçıyla kapatacak. Özellikle Osmanlı ve kupada Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmalardaki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Arena'da kazanıp en azından devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.
ÖZEL MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren 1948 yılında kurulan Alanya ekibi, Cimbom ile sadece hazırlık maçında bir kez karşı karşıya gelmiş 6-2 yenilgi ile ayrılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası ve başka müsabakalardan karşı karşıya gelemeyen iki ekip, tarihlerinde ilk kez resmi olarak sahaya çıkacak.
KADIKÖY'DEN PUAN ÇIKARDI
18 puanla 11. sırada yer alan Antalya ekibi, bu sezon 4'üncü kez İstanbul deplasmanında boy gösterecek. Beşiktaş'a Vodafone Arena'da 4-1 yenilen Alanya, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup oldu.
MECBUR EREN
Riekerink, Alanyaspor maçında ileride Eren Derdiyok'a şans tanıyacak. Son haftalarda aldığı fırsatları iyi değerlendiremeyen Eren, Sigthorsson ve Podolski'nin sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alacak. Ligde son 10 maçta sadece 1 gol atabilen Eren, bugün zincirlerini kırmak istiyor.
BİLETLER 40 TL
Galatasaray'ın Alanya ile oynayacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Biletler 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılırken şu ana kadar ilginin düşük olduğu bildirildi.
BRUMA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın başarılı ismi Bruma, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart alan Portekizli oyuncu, bugün de sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
CİMBOM'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda, tam 6 futbolcu Alanya karşısında yer alamayacak. Sakatlıkları süren Serdar Aziz, Koray, Tolga, Podolski, Sinan ve kondisyoner eşliğinde çalışan Kolbeinn Sigthorsson ilk devrenin son maçında yer alamayacak.
ÖZEL MAÇTA 6 GOL ATTI
Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor. 2016-2017 sezonunda ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren 1948 yılında kurulan Alanya ekibi, Cimbom ile sadece hazırlık maçında bir kez karşı karşıya gelmiş 6-2 yenilgi ile ayrılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası ve başka müsabakalardan karşı karşıya gelemeyen iki ekip, tarihlerinde ilk kez resmi olarak sahaya çıkacak.
KADIKÖY'DEN PUAN ÇIKARDI
18 puanla 11. sırada yer alan Antalya ekibi, bu sezon 4'üncü kez İstanbul deplasmanında boy gösterecek. Beşiktaş'a Vodafone Arena'da 4-1 yenilen Alanya, Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup oldu.
MECBUR EREN
Riekerink, Alanyaspor maçında ileride Eren Derdiyok'a şans tanıyacak. Son haftalarda aldığı fırsatları iyi değerlendiremeyen Eren, Sigthorsson ve Podolski'nin sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alacak. Ligde son 10 maçta sadece 1 gol atabilen Eren, bugün zincirlerini kırmak istiyor.
BİLETLER 40 TL
Galatasaray'ın Alanya ile oynayacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Biletler 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılırken şu ana kadar ilginin düşük olduğu bildirildi.
BRUMA CEZA SINIRINDA
Galatasaray'ın başarılı ismi Bruma, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart alan Portekizli oyuncu, bugün de sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
CİMBOM'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda, tam 6 futbolcu Alanya karşısında yer alamayacak. Sakatlıkları süren Serdar Aziz, Koray, Tolga, Podolski, Sinan ve kondisyoner eşliğinde çalışan Kolbeinn Sigthorsson ilk devrenin son maçında yer alamayacak.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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