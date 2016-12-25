En iyisi Cimbom’dan
Galatasaray'ın judocusu Majlinda Kelmendi, Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yapılan oylamada 'Yılın kadın judocusu' ödülünü kazandı. Kosovalı sporcu, Rio Olimpiyatları'nda 52 kiloda altın alıp ülkesi adına tarihe geçmişti. Kulüp de şampiyon sporcusunu başarısından dolayı kutladı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
En iyisi Cimbom’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.