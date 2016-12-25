Douglas radarda
Basketbolda bu sezon guardlar Russ Smith ve Justin Dentmon'dan neredeyse hiç verim alamayan Cimbom transfer için kolları sıvadı. Listedeki isimlerden biri Toney Douglas. Ancak sarı-kırmızılılar daha iyi isimlerin peşinde. Olmazsa Douglas ile anlaşma imzalanacak. Dentmon da yollandı.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
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