 Douglas radarda – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Douglas radarda

    Douglas radarda
    Basketbolda bu sezon guardlar Russ Smith ve Justin Dentmon'dan neredeyse hiç verim alamayan Cimbom transfer için kolları sıvadı. Listedeki isimlerden biri . Ancak sarı-kırmızılılar daha iyi isimlerin peşinde. Olmazsa Douglas ile anlaşma imzalanacak. Dentmon da yollandı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Douglas radarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.