Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. haftasında G.Saray, Adana ASKİ'yi 64-59 yendi.
Maçın önemli bölümünü önde götüren ASKİ, son çeyrekte rakibine yakalanırken, G.Saray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçla G.Saray, ligde 8. zaferini aldı. Diğer sonuçlar: Osmaniye-Hatay: 68-78, Doğuş Hastanesi-F. Bahçe: 51-75, BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72, Girne Üni.-AGÜ: 68-77, Yakın Doğu Üni.-Canik: 84-52. BUGÜN: İstanbul Üni.-Mersin.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet herkes tercihleriyle yaşar
- Gözler Yasin’de
Toplam 7
Yorum
Aslan SON HAMLELERINDE YANLISI COK AMA YASIN OLMASAYDI BIRAKIN GOL ATMAYI POZISYONA BILE GIREMEZDIK TAKIMIN SUAN EN IYI 4 FUTBOLCUSUNDAN BIRI BIRDE BEDAVA OYNUYOR SNEIJDER VE SELCUK'A GÖRE SABRINN ALDIGININ YARISINA OYNUYOR INSAF
- Ahmet Çubukçu'dan maç öncesi açıklama:
Toplam 8
Yorum
ahmet geçen sene çalınan puanlar olmasaydı şampiuonduk
Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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