Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. haftasında G.Saray, Adana ASKİ'yi 64-59 yendi.

Maçın önemli bölümünü önde götüren ASKİ, son çeyrekte rakibine yakalanırken, G.Saray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçla G.Saray, ligde 8. zaferini aldı. Diğer sonuçlar: Osmaniye-Hatay: 68-78, Doğuş Hastanesi-F. Bahçe: 51-75, BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72, Girne Üni.-AGÜ: 68-77, Yakın Doğu Üni.-Canik: 84-52. BUGÜN: İstanbul Üni.-Mersin.