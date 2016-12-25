 Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59 – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59

    Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. haftasında G.Saray, Adana ASKİ'yi 64-59 yendi.

    Maçın önemli bölümünü önde götüren ASKİ, son çeyrekte rakibine yakalanırken, G.Saray, 37. dakikada 58-57'lik skorla ilk kez öne geçti ve müsabakadan galip ayrıldı. Bu sonuçla G.Saray, ligde 8. zaferini aldı. Diğer sonuçlar: Osmaniye-Hatay: 68-78, Doğuş Hastanesi-F. Bahçe: 51-75, BOTAŞ-Beşiktaş: 41-72, Girne Üni.-AGÜ: 68-77, Yakın Doğu Üni.-Canik: 84-52. BUGÜN: İstanbul Üni.-Mersin.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:11
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