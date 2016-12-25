Benim derdim Riekerink değil
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:53
- Dişi Aslan’dan 8. zafer: 64-59
Toplam 1
Yorum
Aslan IYI BIR GENC TAKIM OLDUK
- Jan Olde Riekerink'ten Eto'o cevabı
Toplam 10
Yorum
Aslan 59 YILLIK HAYATIMDA GÖRDÜGÜM EN KÖTÜ GALATASARAY ALDIGIMIZ PUAN VE SIRYA ALDANILMASIN VEDE EN PAHALI TAKIM BÖYLEMI OLMALIYDIK BIRAC DOGRU TAKVIYE COK SEYI DEGISTIRIR TABI IYI BIR TEKNIK ADAM VE HOLLANDALILRA VEDA EDEREK
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 53
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** arkadaslar bulmuca cözüyorum acil yardim,f5 enson hangi sene sampiyon olmustu,bilen gören varmi lütfen acil
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