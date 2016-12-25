Benim derdim Riekerink değil

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e kızgın olduğunu söyledi. Son haftalarda çok eleştirilen Riekerink'le ilgili bir soru üzerine Vural, "Alt yapı eğitimi almış bir kişinin A takım çalıştırmasını doğru bulmuyorum. Bu ülkede cin gibi akıllı, zeki, bir sürü genç insan var. Benim buna asabım bozuluyor. Siz yöneticiler nereden geldiniz de Türk antrenörü beğenmiyorsunuz?" ifadesini kullandı.