Ankara'dan para bekliyor
Özbek’in acil sıcak paraya ihtiyacı var.
Galatasaray'ın, mali problemleri Emlak Konut ile atılacak resmi imzaların ardından sona erecek. Ancak henüz anlaşmanın yapılmaması başkan Dursun Özbek ve yönetimini zorluyor. Sarı-kırmızılılar 3 aydır futbolculara ödeme yapamadı. Devre arası takıma takviye yapmak için de sıcak paraya ihtiyaç duyan Cimbom'un gözü kulağı Ankara'da. Başkan Özbek bu sebeple sık sık Başkent'e ziyaretlerde bulunuyor. İmzaların atılması halinde gelecek 20 milyon dolarlık sıcak para ile öncelikle futbolcuların hesaplarına alacakları yatırılacak.
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
Ankara'dan para bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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