 Ankara'dan para bekliyor – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    Ankara'dan para bekliyor

    Ankara'dan para bekliyor

    Özbek’in acil sıcak paraya ihtiyacı var.

    'ın, mali problemleri Emlak Konut ile atılacak resmi imzaların ardından sona erecek. Ancak henüz anlaşmanın yapılmaması başkan Dursun Özbek ve yönetimini zorluyor. Sarı-kırmızılılar 3 aydır futbolculara ödeme yapamadı. Devre arası takıma takviye yapmak için de sıcak paraya ihtiyaç duyan Cimbom'un gözü kulağı Ankara'da. Başkan Özbek bu sebeple sık sık Başkent'e ziyaretlerde bulunuyor. İmzaların atılması halinde gelecek 20 milyon dolarlık sıcak para ile öncelikle futbolcuların hesaplarına alacakları yatırılacak.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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