75 puan yetecek
Bugün alınacak bir galibiyetle son 5 maçtaki 13 puan hedefini tutturacak olan G.Saray'da Riekerink'in ikinci yarı puan hedefi belli oldu. Hollandalı teknik adama göre Rakiplerin puan kaybetmesi Riekerink'e göre şampiyonluk puanının 73 ile 75 puan arasına inmesine neden olacak
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- En iyisi Cimbom’dan
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN TC STATÜSÜNE ALINMADI BAKIN OLIMPIYALARDA 1ALTIN MADALYA ALIRDIK
- Lass Diarra’ya bir darbe daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DE JONK'UN TRANSFERI HASTA YAPTI BIZI BU IHTIYARA DEGIL 10 MILYON $ 10 MILYON CENT VERMEM YASLI ISTEMIYORUZ
- 75 puan yetecek
Toplam 1
Yorum
Aslan ÖNÜNÜ GÖREBILIYORMUSUN PUAN HESABI YAPIYORSUN
75 puan yetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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