 75 puan yetecek – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    75 puan yetecek

    75 puan yetecek
    Bugün alınacak bir galibiyetle son 5 maçtaki 13 puan hedefini tutturacak olan G.Saray'da Riekerink'in ikinci yarı puan hedefi belli oldu. Hollandalı teknik adama göre Rakiplerin puan kaybetmesi 'e göre şampiyonluk puanının 73 ile 75 puan arasına inmesine neden olacak
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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