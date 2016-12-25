19.00 | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
Osmanlı ve Tuzlaspor ile oynadığı son iki maçtaki kötü futbolu ile taraftarlarının tepkisini çeken sarı-kırmızılılar bugün TT Arena’da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Lige iyi bir başlangıç yapan ancak devamını getiremeyen ve istikrarsız bir performans ortaya koyan Galatasaray, ilk yarıyı Aytemiz Alanyaspor maçıyla kapatacak. Özellikle Osmanlı ve kupada Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmalardaki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Arena'da kazanıp en azından devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 19:00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink
AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar
- 25 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:06
- 2 takımın galibiyet sayısı eşit
Toplam 4
Yorum
efe Ben onu bunu bilmem,2011 den sonraki Trabzon Fenerbahçe pskolojisinde üstün taraf Fenerbahçe çıkmıştır.Bu algıyı ortadan kaldırması lazım trabzonsporun.Fenerbahçe ekstra motive oluyor.Trabzonspor yarınki maçta normal lig maçı havasını rakip oyunculara hissettirip sahada uyutup golü bulup çanakkale geçilmez hesabı orta sahada ve defansda taş gibi durmalı.Lens ve sow adım atacak yer bulmamalı.
- 75 puan yetecek
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereira 2 xD
- Yılın kalecisi Neuer
Toplam 2
Yorum
karakartal buffon futbolu bırakana kadar benim gözümde her zaman 1 numaradır. ayrıca aşağıda ki arkadaşın dediği gibi muslera'nın olmaması ilginç...
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