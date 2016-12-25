 19.00 | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor – Fotomaç – 25 Aralık 2016
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    25 Aralık 2016, Pazar
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    19.00 | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

    19.00 | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

    Osmanlı ve Tuzlaspor ile oynadığı son iki maçtaki kötü futbolu ile taraftarlarının tepkisini çeken sarı-kırmızılılar bugün TT Arena’da Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Lige iyi bir başlangıç yapan ancak devamını getiremeyen ve istikrarsız bir performans ortaya koyan Galatasaray, ilk yarıyı Aytemiz Alanyaspor maçıyla kapatacak. Özellikle Osmanlı ve kupada Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmalardaki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Arena'da kazanıp en azından devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

    STAT: Türk Telekom Arena
    HAKEM: Halis Özkahya
    SAAT: 19:00
    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, Eren
    TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink
    AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad
    TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Kalpar
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:06
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