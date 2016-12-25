19.00 | Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

Lige iyi bir başlangıç yapan ancak devamını getiremeyen ve istikrarsız bir performans ortaya koyan Galatasaray, ilk yarıyı Aytemiz Alanyaspor maçıyla kapatacak. Özellikle Osmanlı ve kupada Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmalardaki kötü performansıyla taraftarın tepkisini çeken sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Arena'da kazanıp en azından devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek.

Türk Telekom ArenaHalis Özkahya19:00Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, ErenJan Olde RiekerinkZlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, SajadHüseyin Kalpar