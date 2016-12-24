 ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''

    ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
    G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Vodafone Arena'da düzenlenen 'Şehitlere Saygı Maçı' hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Cimbom'un hocası "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz. Çok güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Bunu korumak gerekiyor" diye konuştu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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