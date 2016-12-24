''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Vodafone Arena'da düzenlenen 'Şehitlere Saygı Maçı' hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Cimbom'un hocası "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, doğru şekilde ülkenize sahip çıkıyorsunuz. Çok güzel bir ülkesiniz ve güzel insanlarınız var. Bunu korumak gerekiyor" diye konuştu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 14
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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