 ''Tek yol şampiyonluk'' – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    ''Tek yol şampiyonluk''

    ''Tek yol şampiyonluk''

    Aslan’ın hocası dünkü basın toplantısında net konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, “Yalnızca şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçlar almak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

    Galatasaray Teknik Direktörü , Alanyaspor maçı öncesi birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sözlerine yarınki karşılaşma ile başlayan Hollandalı çalıştırıcı, "İlk yarının son karşılaşması öncesinde üçüncü sıradayız. Amacımız devreye lider girmekti ama olmadı. İyi bir oyunla Alanyaspor mücadelesini kazanmak istiyoruz. Bu şekilde sezonun kalan bölümü için de iyi bir mesaj verebiliriz" diye konuştu. Takımın yavaş yavaş istedikleri noktaya yaklaştığını vurgulayan Riekerink, "Tabii ki hala birçok eksiğimiz var. Özellikle pozisyon üretme anlamında sıkıntılarımız mevcut. Mükemmele giden yol hiçbir zaman bitmez ve hep düzeltilecek bir şeyler olur" ifadelerini kullandı.

    HESAPLARIMIZ TUTUYOR
    Sezona iyi başlamalarına rağmen sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini de söyleyen tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekrar toparlanmayı başardık. Bu da bizim takım için kenetlenmemizin bir aynası oldu. İşler iyi giderken her şey kolaydır. İşler kötüleştiğinde nasıl bir reaksiyon vereceğiniz önemli. Böyle durumlarda iki seçeneğiniz olur. Ya düşersiniz ya da ayağa kalkarsınız. Biz birlikte olmayı ve ayağa kalkmayı seçtik. Bursa maçıyla başlayan süreçte 5 maç için koyduğumuz 13 puanlık hedefi Alanya galibiyetiyle ulaşacağız. İkinci yarıda da yalnızca şampiyon olacak şekilde oynamak ve sonuçlar almak istiyoruz."

    ETO'O AÇIKLAMASI
    Basın toplantısı sırasında bir gazetecinin, "Eto'o ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna Riekerink'in cevabı hazırdı. "Eto'o ile ilgilenmiyoruz" diyen tecrübeli hoca, "Bildiğiniz gibi UEFA tarafından bir finansal kısıtlamamız var. Eğer biz bu kısıtlama içinde kalabilirsek, transfer yapabiliriz" sözlerini sarfetti.

    DE JONG'A YENİ GÖREV
    Savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklara değinen Riekerink, çarpıcı bir açıklama yaptı. Sezona 6 stoperle başladıklarını belirten Hollandalı, "Koray, Salih, Serdar sakatlandı. Chedjou Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Takım içinde alternatifler üretebiliriz. De Jong daha önce bu pozisyonda oynamıştı" dedi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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