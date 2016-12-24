Sneijder’in yanına gidiyor
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 50
Yorum
yuhhh artık. söz konusu fenerse herkes düşman.
- Fenerbahçe'nin 3 puanı onlara bağlı
Toplam 1
Yorum
/*/ biri sakat diğeri de yakında patlar..emenike nanay..fernandıo şişman kedi.
- Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
çiftliğinde aziz babanın hoca haklı takımın yarıdan fazlası ıskarta transferler..scout ekibi bir tane adam kazandıramadı 15 yıldır bekliyoruz 18-20 yaş..ve halen de fenerden maaş alıyorlar..kemalettin ve saffet..menemeni bile penaltıyla geçtiler ve kalecimiz panter oldu.
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