Sıra Muslera’da!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada kaleyi Cenk Gönen'e veren Muslera, Alanyaspor mücadelesiyle eldivenleri alıyor. Bu sezon da çıkardığı başarılı maçlarla adından söz ettiren Galasaray'ın yıldız file bekçisi, yarınki karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından olacak.