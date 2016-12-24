Sıra Muslera’da!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada kaleyi Cenk Gönen'e veren Muslera, Alanyaspor mücadelesiyle eldivenleri alıyor. Bu sezon da çıkardığı başarılı maçlarla adından söz ettiren Galasaray'ın yıldız file bekçisi, yarınki karşılaşmada da takımının en önemli kozlarından olacak.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
Yorum
1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
Toplam 5
Yorum
BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 3
Yorum
hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
Sıra Muslera’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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