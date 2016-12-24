Serdar’dan iyi haber
Kulüp doktoru İnce, sezonu kapattığı belirtilen Serdar Aziz’in 6-8 hafta özel bir dizlik kullanacağını sonra çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar Aziz: Ameliyat düşünmüyoruz. Kendisi için özel bir dizlik yaptırdık. Onu 6-8 hafta kullanacak. Sonra çalışmalara başlayacak (Serdar'ın sezonu kapattığı ileri sürülmüştü.) Podolski: Tedavisi çok iyi gidiyor. 4 Ocak'ta takımla çalışmalara başlayacak. Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci: Kuvvet çalışmaları yapıyorlar. Gayet iyi durumdalar. Kolbeinn Sigthorsson: Bizde tedavisi tamamlandı. Kondisyon çalışmalarına devam ediyor.
POLDİ, SİNAN VE TOLGA YOK
Yener İnce; Podolski, Sinan ve Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçında oynatmayacaklarını açıklarken, Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un ise forma giyebileceklerini ifade etti.
AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK
Osmanlıspor ile Ankara'da oynanan maçta sağ diz arka çapraz bağları kopan ve menisküs yırtığı oluşan Serdar Aziz, ameliyatsız tedavi programı uygulamak istemişti. Sağlık kurulu, 26 yaşındaki oyuncunun talebini uygun buldu.
POLDİ, SİNAN VE TOLGA YOK
Yener İnce; Podolski, Sinan ve Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçında oynatmayacaklarını açıklarken, Eren, Chedjou, Sneijder ve De Jong'un ise forma giyebileceklerini ifade etti.
AMELİYATSIZ TEDAVİ OLACAK
Osmanlıspor ile Ankara'da oynanan maçta sağ diz arka çapraz bağları kopan ve menisküs yırtığı oluşan Serdar Aziz, ameliyatsız tedavi programı uygulamak istemişti. Sağlık kurulu, 26 yaşındaki oyuncunun talebini uygun buldu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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