 Linnes inadı – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Linnes inadı

    Linnes inadı
    Martin Linnes, 'dan ayrılmayacağını söyledi. Norveçli sağ bek, "Kendime inanıyorum. Çalışıp, formayı tapulayacağım" diye konuştu.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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