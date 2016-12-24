Kafadan kaybediyor!

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maç sonunda 15 gol yiyen Galatasaray ilginç bir istatistikle öne çıktı. Sarı-kırmızılılar ağlarında gördükleri gollerin 8'ini kafa vuruşlarından yedi. Son oynadıkları ve 2-2 sona eren Osmanlıspor maçında da Webo'nun kafa vuruşlarıyla ağları havalananan sarı- kırmızılılar, ligin en çok kafa golü yiyen takımı oldu.