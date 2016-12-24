Kafadan kaybediyor!
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maç sonunda 15 gol yiyen Galatasaray ilginç bir istatistikle öne çıktı. Sarı-kırmızılılar ağlarında gördükleri gollerin 8'ini kafa vuruşlarından yedi. Son oynadıkları ve 2-2 sona eren Osmanlıspor maçında da Webo'nun kafa vuruşlarıyla ağları havalananan sarı- kırmızılılar, ligin en çok kafa golü yiyen takımı oldu.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
Yorum
1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
Toplam 5
Yorum
BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 3
Yorum
hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
Kafadan kaybediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.