İstasyon çalışması

Aytemiz Alanya maçının hazırlıkları sürüyor. Florya'daki idmanda dün istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Eren ve Chedjou ısınmanın ardından ayrı koşu yapıp, tesislere girdi. Sneijder ile De Jong ise içeride özel program uyguladı. Sigthorsson, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Sinan ve Podolski tedavi oldu.