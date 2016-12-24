Her zaman hazırım
“Galatasaray’ın bir üyesiyim ve şans bulduğumda en iyi şekilde formamı terletmeye çalışıyorum. Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum”
DEMİREL'İ ES GEÇTİ
"Verilen görevi yapmakla sorumluyum" diyen Cenk, "Her maça oynayacak gibi hazırlanıyorum" ifadesini kullandı. Bu arada Cenk, "Beğendiğin yerli kaleciler kim?" sorusunda Volkan Demirel'i es geçip, "Tolga Zengin, Volkan Babacan, Harun ve Onur" yanıtını verdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
- ''Ülkenize çok güzel sahip çıkıyorsunuz''
Toplam 2
Yorum
joker62 İstanbul güzel rakı,şiş kebap boğaz alıştık bu yalanlara.Bizim ülkemiz ve insanlarımız güzel bu adamın ülkesi ve insanları kötü.Acaba Hollanda da insanlara Türkiye de yaşamak istermisiniz diye sorsalar ne kadar insan evet der.Sayıları nufusun %1 ni geçmez.Aynı soru Türklere Hollanda da yaşamak istermisiniz diye sorsalar?En az ? evet cevabını verir.Deneyin görün.
- Gençlere övgü yağdı
Toplam 1
Yorum
Kenan Yusuf Yazıcı neden üst düzeye getirilemiyor bu takımda, şans neden veriilemedi anlayamadık gitti...
- ''Türk insanı asla korkmaz!''
Toplam 3
Yorum
vlkn80 Adam mıdır?! ADAMDIR...!! Dağılabilirsiniz...
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